Un nouveau parcours d’art public au MNBAQ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) invite ses visiteurs à prendre l’air afin de découvrir le nouveau Parcours d’art public TD.

Grâce au nouveau parcours numérique, la population pourra apprécier quelque 25 œuvres et découvrir notamment des artistes comme Charles Daudelin, Jean-Paul Riopelle et Armand Vaillancourt.

Après New York, le MNBAQ est fier d’accueillir à Québec Sky-line (2016), une installation temporaire conçue par Leonidas Trampoukis et Eleni Petaloti de LOT office for architecture, une firme d’architectes établie à New York et en Grèce.