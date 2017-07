Un projet de 20 millions $ pour restaurer la salle J.-Antonio-Thompson

TROIS-RIVIÈRES – La ville de Trois-Rivières planche sur un projet de restauration de la salle de spectacle J.-Antonio-Thompson évalué à 20 millions $ qui pourrait forcer sa fermeture pour une durée indéterminée.

La détérioration causée par les infiltrations d'eau est notamment bien visible dans le foyer Gilles-Beaudoin, une partie de la salle ajoutée à l’édifice principal pendant les années 80.

Le projet de restauration évalué par la Ville signifiera, s’il est approuvé, des travaux considérables qui rendront difficiles, voire impossible la présentation de spectacles. «C'est certain qu'on doit s'attendre à ce qu’il y ait une fermeture à un certain moment donné pour pouvoir faire les travaux. Comme le veut le dicton, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs», a confirmé Yvan Toutant, le porte-parole de la ville de Trois-Rivières.

Bon an, mal an, la salle J.-Antonio-Thompson accueille 200 événements culturels et attire environ 150 000 visiteurs.

La Ville prévoit qu'elle ne pourra assumer seule la facture du projet de restauration. Des appels à l'aide ont été logés à Québec et Ottawa pour obtenir des subventions pouvant couvrir jusqu’au deux tiers du coût du projet. La Ville ne veut pas dépenser plus de 6 ou 7 millions $ de sa poche pour restaurer la salle.