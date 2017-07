Une attente de 40 ans

André Gingras, enseignant en titre au club de golf La Tempête de Lévis (Breakeyville) est un homme de grande patience et c’est le moins que l’on puisse dire. Après une attente de plus de 40 ans (1976) le sympathique André a réalisé un trou d’un coup, le 28 juin dernier, au trou numéro 17 de la Tempête avec son fer 7 sur une distance de 140 verges.

Ses coéquipiers de la journée, Jacques Chabot, Marc Chabot et Yvon Bouchard n’en croyaient pas leurs yeux. L’attente en a valu le coup. Toujours à La Tempête, deux jours plus tôt (26 juin), Francis Veilleux, propriétaire d’IGA Veilleux et Filles de Ste-Marie et Lévis en avait réalisé un aussi mais cette fois au trou numéro 5 avec son fer 7 sur une distance 143 verges avec un bon vent de face me précise-t-il. Luc Santerre, Simon Lepage et Stéphane Boudreau ont tout vu.

Prix de la PDG

Photo courtoisie

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches (CQCA) s’est vu décerner récemment le Prix de la présidente-directrice générale de Centraide Canada pour l’innovation 2017. Ce Prix est décerné à tous les deux ans et met en lumière un Centraide ou un United Way (il y en a plus de 100 au pays) qui déploie des approches novatrices, renforce sa présence et son action au sein de sa communauté et, surtout, y change véritablement les choses. Sur la photo (de gauche à droite) : Josée Bourassa, directrice du marketing et des communications de CQCA; Bruno Marchand, PDG de CQCA; Isabelle Genest, vice-présidente au développement philanthropique de CQCA; Jacline Nyman, PDG de Centraide Canada; Valérie Drolet, conseillère stratégique à la présidence-direction générale de CQCA et Marc De Koninck, président du CA de CQCA.

Nouvelle boutique RBC

Photo courtoisie

C’est en présence de nombreux clients et invités que RBC Banque Royale a procédé récemment à l’inauguration officielle de sa nouvelle boutique de services financiers, située à Place Ste-Foy, qui présente de récentes avancées en technologie et en prestation de services. Elle mise sur des technologies numériques interactives et des applications faciles à utiliser pour les clients, sans compter les conseils et l’expertise de plus de 30 spécialistes. Sur la photo, de gauche à droite : André Labbé, VP régional Québec-Mauricie, RBC; Patrice Sieber, VP et chef régional de l’exploitation Direction du Québec, RBC; Josée Tardif, directrice succursale Place Ste-Foy; Rémy Normand, président de l’arrondissement Sainte Foy-Sillery-Cap-Rouge, ville de Québec et Donald Larose, directeur, Place Ste-Foy, Laurier Québec et Édifice Price.

Prix Habitat Design

Photo courtoisie

Le Prix Richelieu de la relève en design, créé pour permettre à la fois à de jeunes talents d’émerger et aux firmes de design de les repérer, a été décerné récemment. À l’issue d’une compétition chaudement disputée, c’est Anne Grillot, de Saint-Hubert, qui a remporté le Prix, accompagné d’une bourse de 1 500 $. Camille Poulin, étudiante au CÉGEP de Beauce-Appalaches, est quant à elle arrivé en 2e place et a reçu une bourse de 500 $. Sur la photo, Stéphane Côté, de DevMcGill; Jean-Claude Poitras, designer; Françoise Dion, directrice nationale de la spécification de Richelieu et Camille Poulin.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gaétan Barrette (photo), médecin, député de La Pinière et ministre de la Santé et des Services sociaux, 61 ans... Alexander Radulov, attaquant des Canadiens de Montréal (LNH), 31 ans... Pierre-Marc Johnson, juriste et médecin, avocat-conseil chez Lavery, 71 ans... Amélie Mauresmo, française, joueuse professionnelle (1993 à 2009) de tennis, 39 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 5 juillet 2016. André Montmorency (photo), 77 ans, comédien et metteur en scène québécois... 2015. Diana Douglas Webster, 92 ans, première femme de Kirk Douglas, mère et grand-mère des acteurs Michael Douglas et Cameron Douglas... 2014. Noel Black, 77 ans, réalisateur, scénariste et producteur américain.