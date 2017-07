Volkswagen devra payer plus que prévu

Volkswagen devra payer des milliers de dollars de plus en compensation à de nombreux clients alors qu’il a fait bloquer délibérément depuis quelques jours plusieurs dossiers de réclamations au Canada pour tenter de gagner du temps.

Ce gel touchait des propriétaires de Jetta 2009 à 2014, Jetta Wagon 2009, Golf 2010 à 2013, Beetle 2013-2014, Audi A3 2010-2013, Golf Wagon TDI 2010-2014, et des Passat 2012 à 2014, dont le prêt lié à leur auto est plus élevé que ce qu’ils devraient recevoir pour la valeur du véhicule et de la compensation en argent.