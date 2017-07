BOIVIN, Irène Mercier



Au CHUL, entourée de l'amour de ses proches, est passée avec le Seigneur de la mort à la vie, le 26 juin 2017, notre mère Irène Mercier, fille de feu Alphonse Mercier et de feu Alexina Roy, épouse de feu monsieur Roméo Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église à compter de 12 h pour les condoléances. Elle était la mère de: feu Yvon, Nicole (André Boutin), Lorraine (Michel Bernard), Francine (Richard Guay) et feu Jacques. Elle quitte aussi son compagnon Snoopy qui la suivait à la trace. Elle laisse également dans la peine ses petits-enfants: Catherine Bernard (Marc Leroux), Gabrielle Bernard (Dominic Tessier), Anne-Marie Guay et Jean-Philippe Guay; ses trois arrière-petits-enfants: Alice Leroux, Louis Leroux et Alexis Tessier. Elle était la sœur de: feu Alphonsine (feu Albert Cadoret), feu Germaine (feu Lorenzo Leclerc), feu Jeanne (feu Wilfrid Lacroix), feu Alphonse junior (Alfreda Morrisson), Juliette (feu Jean-Marie Lacasse), feu Robert (Antoinette Denault), feu Gérard (Rollande Asselin), Antoinette (Gilles Deblois), Rachel (Fernand Dion) et Monique (Dominique Lacroix); la belle-sœur de: feu Wilbrod jr (feu Juliette Girard), feu Mandoza (feu Lucienne Drolet), feu Marie-Anna (feu Omer Côté) et feu Marcel (Liliane Leclerc). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement la Dre Lucie Rodier qui s'est dévouée tout au long de sa maladie ainsi que le personnel du CHUL, notamment les Drs Molin et Couture. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 tél.: 418-525-4385 (Inscrire le Pavillon CHUL).