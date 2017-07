TREMBLAY, Mario



À la Maison Catherine de Longpré, le mercredi 28 juin 2017, à l'âge de 55 ans et 10 mois, est décédé monsieur Mario Tremblay, fils de feu Gaby Tremblay et de feu Hélène Bourassa. Il demeurait à Saint-Georges et autrefois à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Jessika-Emmanuelle et Gabriel Tremblay; sa conjointe Normande Lessard et ses proches; la mère de ses enfants: Joanne Mazerolle; son frère: Daniel Tremblay et ses neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s. Les arrangements ont été confiés à la