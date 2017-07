CAYER, Bernadette Genest



À l'Hôpital Général de Québec, le 22 juin 2017, à l'âge de 97 ans et 4 mois, est décédée madame Bernadette Genest, épouse de feu Odilon Cayer, fille de feu Madame Angélina Breton et de feu Monsieur Philibert Genest. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont en après-midi. Elle laisse dans le deuil ses fils: André (Noëlla Côté), René (Ginette Boudreau), Denis (Pauline Boucher), Claude (Jacqueline Drouin), Yvon (Lise Clavet) et Benoit (Francine Simard); ses petits-enfants: Isabelle, Richard, Marie-Claude, Pascal, Marie-Josée, Steve, Jean-François, Jonathan, Stephen, Simon et Sonia; ses arrière-petits-enfants; ses frères Philippe et Marcel ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité 2000 de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS). Des formulaires seront disponibles sur place.