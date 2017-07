ANDRYANCZYK, Victor



Professeur de mathématique retraité de la Polyvalente de L'Ancienne Lorette, est décédé à l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 26 juin 2017, à l'âge de 86 ans, monsieur Victor Andryanczyk, époux de dame Josiane Leroi. Il était le fils de feu dame Margaret Korytkowska et de feu monsieur François Andryanczyk. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josiane Leroi, ses enfants: Karine Andryanczyk (Bruno Marcotte), Fabienne Andryanczyk et Vincent Andryanczyk; ses petits-enfants: Audreyanne Marcotte, Jérôme Marcotte et François-Gabriel Marcotte ainsi que de bons ami(e)s et connaissances. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital Laval, en particulier Dr Paul Poirier, Dr Éric Dumont et Dr Frédérique Maess ainsi que toute l'équipe de l'Hôpital Jeffery Hale et son médecin de famille, Dr Lise Grenier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval, Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél.: 418-656-4999.