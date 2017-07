BOLDUC, Émilienne Picard



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 juillet 2017, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédée madame Émilienne Picard, épouse de monsieur Gaston Bolduc, fille de feu madame Marie-Anna Verreault et de feu monsieur Paul-Aimé Picard. Elle demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Joanne (Jean-Guy Dion), Denis (Nancy Potvin), Pierre, Gilles (Sherley Feeney) et Carl; ses petits-enfants: Micheline (Martin Bourque), Vanessa (David Foisy), Christine (Éric Boulet), Jessy, Catrine (Simon Drolet), Marc-André, Jérôme et Julien; ses-arrière-petits-enfants: Kloé, Arno, Mélody et Léthicia; sa sœur Diane (Norman Lemelin); ses frères: Adélard et Richard; sa belle-sœur Yvonne Bolduc, ainsi que des cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, Téléphone: 418 656-6241, Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.