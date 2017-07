CAUCHON, Gaétane



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 29 juin 2017, à l'âge de 57 ans, est décédée après un grand combat, notre bienveillante Gaétane Cauchon, épouse de Pierre Moisan, fille de feu Charles Cauchon et de feu Geneviève Germain. Elle demeurait à Rivière-à-Pierre. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres auà compter de 12h,L'inhumation se fera à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, outre son dévoué époux, ses 2 grandes filles: Véronique (Dave Paquet) et Catherine (Boris); ses petites-filles adorées: Alys et Jasmine. Elle laisse aussi dans la peine, sa grande sœur Liliane (Robert Langlais), son petit frère Germain (France Delage), ses neveux et nièces: Mélanie, André, Gabrielle et Félix, sans oublier oncles, tantes, cousins, cousines et autres parents ainsi que plusieurs précieux amis.La famille souhaite remercier le personnel attentionné de l'hôpital Hôtel-Dieu pour la qualité des soins reçus et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, Bureau 402, Montréal Qc H3A 3S5