GAGNON, Jean-Marie



Au centre d'hébergement Pierre-Dupré, le 25 juin 2017 à l'âge de 89 ans et 4 mois, nous a quittés monsieur Jean-Marie Gagnon. Il était l'époux de feu dame Germaine Boudreault et il demeurait à Saint-Urbain.et l'inhumation se fera au columbarium de la Coopérative. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis ausamedi jour des funérailles à compter de 9 h. Monsieur Jean-Marie Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Gaston (Sonia Gauthier), Lise, Raymond (Marie-Josée Bouffard); ses petits-enfants: Catherine, Karl, Martin, David, Julie, Frédéric, Steeve, Nathalie, Sophie, Simon, Audrey; ses nombreux arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs: Rita (Paul Simard), Fernande (Laurent Fortin), Lucette (Gilles Rondeau), Léon (Doris Rivard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boudreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un merci tout spécial au personnel du Centre d'hébergement Pierre-Dupré de Baie-Saint-Paul pour la qualité des soins prodigués et pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul pour le Fonds CHSLSD, formulaires disponibles au funérarium. Direction des funérailles