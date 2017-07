2Frères toujours aussi convaincants, malgré la pluie

Les 2Frères les plus aimés du Québec étaient de passage pour la première fois à Jonquière en musique jeudi soir au parc de la Rivière-aux-Sables, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’histoire d’amour avec le public de la région est toujours aussi vibrante.

Photos Roger Gagnon

Malgré la pluie et la première partie d’Allan Hurd qui a dû être annulée, une foule respectable s’est massée devant la scène pour entendre les nombreux succès des frères Sonny et Érik Caouette. Vers 21 h 30, le duo et leurs cinq musiciens ont entonné leurs gros canons disséminés tout au long du spectacle, tels que 33 tours, Qu’est-ce que tu dirais, M’aimerais-tu pareil?, Nous autres et Maudite promesse.