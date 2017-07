Coca-Cola investit 30 M$ à Lachine

« Si on voulait poursuivre notre expansion, on devait absolument faire des investissements », a expliqué au Journal le vice-président pour le Québec et l’est du Canada, Robert Fleury.

L’usine de Lachine compte 140 employés et on y fabrique 75 différents produits et formats. La nouvelle chaîne de fabrication permettra d’accroître la production de 30 %, tout en réduisant la quantité d’eau nécessaire de 25 millions de litres par an. L’entreprise réduit du coup ses émissions de gaz à effet de serre de 20 % au Québec.