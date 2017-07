LANGLOIS, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 juin 2017, à l'âge de 53 ans, est décédé monsieur Michel Langlois, fils de madame Monique Morissette et de feu monsieur Louis Langlois. Il demeurait à Lévis.Une cérémonie a eu lieu le 5 juillet dernier, en présence des cendres, auIl laisse dans le deuil ses fils Xavier et Louis; sa soeur Josée et son frère Jean; de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines. Michel laisse aussi dans le deuil des ami(e)s qui l'ont accompagné tout au long de sa vie.