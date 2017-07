RENAUD, Gustave



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 29 juin 2017, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Gustave Renaud, époux de feu Ghislaine Therrien, fils de feu Maria Lefebvre et de feu Albert Renaud. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à compter de 9h,Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction de la Résidence funéraire Réjean Hamel inc. Il laisse dans le deuil ses enfants : Fabienne (Jocelyn Pageau), Jacques (Jacinthe Emond), Lina (Daniel Guénard), Marlène (Denis Dubé); ses petits-fils : Jonathan Pageau, Guillaume Pageau (Isabelle Nadeau), Jean-Sébastien Guénard; son arrière-petit-fils Alexis Pageau; ses frères et soeurs : feu Simone (feu Rosaire Rhéaume), feu Maurice (Jeannine Beaulieu), feu Fernande (feu Paul-Henri Rhéaume), Jacqueline (feu Ludger Rhéaume); feu Rita (feu Adrien Provençal), feu Ghislaine (feu Jean-Guy Racine), Léo (feu Lise Bilodeau), Pierrette (feu Julien Collin), Denise (Origène Rhéaume); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therrien : feu Armand (feu Thérèse Beaulieu), feu Annette (feu Paul-Émile Beaulieu), feu Léo (feu Irène Garneau), feu Yvette (feu Gabriel Couture), feu Rosaire (Yolande Rhéaume), feu Roger (feu Cécile Pageau), Colette (Gustave Rhéaume), feu Madeleine (feu Raymond Bédard), Suzanne (Gilles Carmichaël); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise et une pensée spéciale à Catherine pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.