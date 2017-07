MORNEAU, Berthol



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 juin 2017, à l'âge de 94 ans et 3 mois, est décédée madame Berthol Morneau, fille de feu madame Blanche Bouchard et de feu monsieur Henri Morneau. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée à laSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son frère Armand (feu Pauline Fréchette); sa nièce Louise (Richard Tardif); ses neveux: Claude, Michel (Isabelle Hémon) et Denis (Louise Drolet); ses petits neveux et nièces: Jean-François (Valérie Grondin), Simon, Julien (Elaine Isaac), Mathieu, Marie-Claire (Simon Bourbonnais) et François-Maxime; ses deux formidables petites-cousines Suzanne et Yvette Mathieu ainsi que plusieurs autres parents et amis(es). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital Enfants-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.