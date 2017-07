BRETON, Guy



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le vendredi 16 juin 2017, à l'âge de 76 ans et 3 mois, est décédé monsieur Guy Breton, fils de feu Philippe Breton et de feu Claudia Poulin. Il demeurait à Québec et autrefois de Saint-Benjamin. Selon ses volontés, il n'y aura aucune sympathie.et les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la directionIl laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Lucien (feu Madeleine Lessard), Marie-Jeanne (feu Joffre Lessard), feu Rollande (feu Henri-Louis Mathieu), Yvonne (feu Gérard Mathieu) et feu Alexandrine Breton (feu Réal Caron). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.