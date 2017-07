5 choses à savoir sur Anderson .Paak

Anderson .Paak sera en spectacle samedi à 21 h 30 sur la place des festivals, dans le cadre du Festival de jazz. Voici cinq choses à savoir sur ce chanteur.

► Il a eu une enfance difficile

Ayant grandi dans une petite ville à 100 kilomètres de Los Angeles, le jeune Brandon a découvert la musique en se rendant régulièrement à l’église. À la maison, il a vu sa mère se faire battre à répétition par son père, un homme dépendant aux drogues et à l’alcool. « Je l’ai vu frapper ma mère, a dit le rappeur à The Guardian. Nous avons appelé la police et il est allé en prison pour 14 ans [il avait aussi été reconnu coupable de délits avec arme à feu]. »

► Il a déjà travaillé dans une ferme de marijuana

Après un court mariage à l’âge de 21 ans, Brandon s’est remarié, quelques années plus tard. Après que sa deuxième femme est tombée enceinte, il a été engagé pour travailler dans une ferme à Santa Barbara où l’on faisait pousser de la marijuana. Les prescriptions médicales de marijuana étaient légales en Californie depuis 1996. Brandon y a travaillé quelque temps avant d’être remercié, sans avertissement.

► Il portait le nom de Breezy Lovejoy

Avant d’être connu sous le nom d’Anderson .Paak, le rappeur se faisait appeler Breezy Lovejoy. Il a sorti deux albums sous ce nom, en 2012. Au sujet de son nom actuel, pourquoi contient-il un point avant Paak ? « Le point est pour le détail, a-t-il dit à NPR. Il faut toujours faire attention aux détails. Je sens que les gens te prennent au sérieux au même titre que tu te prends toi-même au sérieux. »

► Dr. Dre l’a pris sous son aile

Après avoir été aidé à ses débuts par Shafiq Husayn, du groupe hip-hop Sa-Ra, Anderson .Paak a fait son entrée dans les grandes ligues au début 2016. C’est à ce moment-là qu’il a signé sur l’étiquette de disques de Dr. Dre, Aftermath Entertainment. Paak était entré dans les bonnes grâces de Dre l’année d’avant, en participant à son album, Compton.

► Son album Malibu a été encensé

Sorti en janvier 2016, Malibu a reçu des critiques élogieuses. Plusieurs médias ont placé le disque dans leurs palmarès de fin d’année. Sur le site Metacritic.com, qui rassemble les principales critiques nord-américaines et européennes, l’album a reçu une cote globale de 85 %. « Pour son étendue lyrique et musicale, Malibu nous amène à l’esprit d’autres excellents albums, comme Innervision, de Stevie Wonder, et To Pimp a Butterfly, de Kendrick Lamar », écrit le site Consequence of Sound.