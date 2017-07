PELLETIER, Diane



Au CHUL, le 11 juin 2017, à l'âge de 65 ans et 4 mois, est décédée madame Diane Pelletier, conjointe de monsieur Mario Deblois, fille de feu madame Thérèse Montambault et de feu monsieur Raymond Pelletier. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Eve (Patrick Dufour); ses petits-enfants: Alyson et Alicia; ses frères et sœurs: Jacques, Gilles, Michel, Denis, Réjean (Jean), Jean (Lise), Johanne (Fernand) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de cardiologie pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, téléphone : 418 525-4385, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.