LAPIERRE, Serge



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 16 juin 2017, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Serge Lapierre, conjoint de madame Ginette Jobin, fils de feu madame Émilienne Marois et de feu monsieur Clément Lapierre. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses fils adorés: Maxime (Mélina Guay-Leblanc) et Cédric; ses sœurs: Lise (Charles Pageau), Francine (Yvon Boulianne) et Marlene (Claude Morency); sa belle-mère: Lucienne Chabot (feu Gaston Jobin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: Jocelyne (feu André Laflamme), Carole (Gaston Mathieu), Christian (Diane Roberge), Denis et Solange; son filleul: Carl Boulianne; sa filleule: Naomé Mann; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins et cousines, parents et amis. Il est allé rejoindre son frère: feu Réjean. Un remerciement tout spécial au docteur Karine St-Hilaire et aux soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, sans oublier le docteur Yolande Dubé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec, Québec, Téléphone : 1 888 939-3333, Courriel : info@sic.cancer.ca, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.