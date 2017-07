BUSSIÈRES, Micheline



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 28 juin 2017, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Micheline Bussières, fille de feu monsieur Jules Bussières et de feu dame Cécile Denis. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances ende 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Raymond. La direction des funérailles a été confiée à laMicheline laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Denise, René (Liliane Paré), feu André, Ginette (Yvon Lépine) et Hélène (Daniel Patry); plusieurs neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces ainsi que cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond 9Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.