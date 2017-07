GAGNON, Raynald



À la Résidence Notre-Dame, Lévis, le 29 juin 2017, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Raynald Gagnon, fils de feu Maurice Gagnon et de feu Laure-Anna Laflamme. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa fille: Andrée-Anne (Yanick Thériault); ses soeurs: Suzanne (Christian Dumont) et Marie-Line (Benoit Fleury); la mère de sa fille: Johanne Lafontaine; ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial aux employés de la Résidence Notre-Dame à Lévis pour avoir bien pris soin de lui au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Québec.où la famille sera présente pour vous accueillir deux heures avant la cérémonie. La direction a été confiée au