MARCOUX, Sandra



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 juin 2017, à l'âge de 49 ans, est décédée Mme Sandra Marcoux. Elle était l'épouse de M. Marquis Lambert. Elle demeurait à Sainte-Hénédine. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 7 juillet 2017 de 19h à 21h, le samedi 8 juillet 2017 de 9h à 11h15.et de là au cimetière de Scott. Elle laisse dans le deuil outre son époux, Marquis, ses enfants: Jessie (Enriké Turmel-Gilbert), Anthony (Vanessa Lagacé), Kassandra (Jordan Labrecque) et Émily; ses parents: Mme Huguette Boucher et M. Paulo Simard; ses frères et sœurs: Martial, Maryline (Bruno Lemieux), Michel (Isabelle Turmel), feu Gino, Richard (Monique Thibodeau) et Sonia (Denis Larochelle); ses beaux-parents: M. Paul-Émile Lambert et Mme Gertrude Girard; ses beaux-frères et belles-sœurs: Yvan (Sylvianne Vachon), Rémy (Louise Audet) et Claudia (Jean-François Routhier). Elle laisse également dans le deuil plusieurs tantes, oncles, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'Enfant-Jésus et tout spécialement le Dr Pierre Leblond et le Dr Vincent Laroche, ainsi que les dermatologues le Dr Delisle et le Dr Poulin pour leurs bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: à la Fondation Lymphome du Québec: www.lymphoma.ca. La direction des funérailles est confiée à