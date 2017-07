PICARD, Huguette Pelchat



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juin 2017, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Huguette Pelchat, épouse de monsieur Jacques Picard, fille de feu dame Rosella Béchard et de feu monsieur Osias Pelchat et fille adoptive de feu dame Alice Tanguay et de feu monsieur Jean-Charles Morin. Elle demeurait à Wendake. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale vendredi 7 juillet 2017 de 19h à 22h, ainsi qu'à l'église Notre-Dame de Lorette (73, boul. Bastien, Wendake G0A 4V0)de 9h30 à 10h30.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière de Wendake. Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Clément (Marie-Claude), et Orania; ses petits-enfants: Casandra et Hugo; sa sœur jumelle: Mariette (Jérôme Fillion); ses frères et sœurs: feu Yvette (feu Léonidas Marceau), feu Jules (feu Irène Binet), feu Léopold, Gemma (feu Gérard Thibeault), feu Émilia (feu Jacques Lescault), feu Henri (Aurore Fillion), Giselle (feu Robert Leclerc), feu Gaston, Jeannine (feu André Jolin), feu Jean-Yves, feu Jean-Marie (Rose-Anne Fillion), feu Marie-Jeanne (Claude Bédard), Jacques, prêtre, Richard (Pauline Bruneau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard: Gilles (Rose Meunier), Claudette (Jean-Pierre Cantin), feu Diane (feu Jean-Louis Boudreault); les membres des familles Pelchat, Picard, Morin, Turmel et Tanguay, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ainsi qu'au Dre Vicky Plante et à son médecin de famille Dr Christian Sioui, pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon et à l'église lors des condoléances.