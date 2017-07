PAQUIN, Micheline



A l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 juin 2017, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Micheline Paquin, fille de feu dame Bertha Paradis et de feu monsieur André Paquin. Elle demeurait à Québec.Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 11h. L'inhumation des cendres suivra au cimetière de l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Lizet Londono) et Michel (Karine Courchesne); ses petites-filles adorées: Marie-Soleil et Camille. Elle laisse aussi sa sœur Lise et son frère Daniel, des oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille remercie très sincèrement le Médecin de famille Dr. André Bélanger, Karine Lamonde (CLSC Jacques-cartier, Loretteville) et le personnel de l'Hôpital Laval, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.org, Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.