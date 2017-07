LELIÈVRE, Daniel



A l'Hôtel Dieu de Québec, le 30 juin 2017, à l'âge de 62 ans, est décédé Daniel Lelièvre, fils de M. Marcel Lelièvre et de Dame Jeannine Leclerc. Il était le conjoint de Lynda Dubois. Il fut à l'emploi pendant plus de 35 ans au CFP Neufchâtel comme enseignant. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils: Éric (Mélanie Harvey), Raphaël et William; ses petits-enfants: Megan, Édouard, Lily-Rose; ses sœurs: Ginette (feu Réjean Verret, Benoit Hachez), Jocelyne (Marcel Fournier) et Andrée (Daniel Caron); sa belle-mère, Mme Éliane Blouin (feu Jean-Marc Dubois); les enfants de sa conjointe; François Perreault (Stéphanie Giroux) et Patrick Perreault (Marie-Pierre Nerron) et leurs enfants, Oscar, Zoé et Thierry, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubois: Luc (Gaétane Asselin) et Julie (Christian Fraser); les mères de ses fils: Lynne Grenon et Manon Berry ainsi que plusieurs neveux et nièces, oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Daniel tenait à fêter une dernière fois.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec Qc G1K 5Y9.