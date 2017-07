BILODEAU, Bernadette



C'est entourée de l'amour de ses enfants qu'est décédée madame Bernadette Bilodeau au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 27 juin 2017, à l'âge de 94 ans et 1 mois, épouse de feu Adrien Vachon et fille de feu Louis Bilodeau et de feu Rose-Anna Fortier. Elle demeurait à Beauceville. Madame Bernadette Bilodeau sera exposée aule vendredi 7 juillet 2017 en après-midi de 14h à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. Ultérieurement les cendres seront déposées au columbarium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches à Saint-Georges. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Yvon, Daniel (Lucie Fortin), Jacquot, Chantal (Marc Lavigne) et Nancy; ses petits-enfants: Marie-Claude (Hugo Veilleux), Anne-France, Mélissa (Vincent Rodrigue), Marke-Antoine et Keven; ses arrière-petits-enfants: Julien, Benjamin et Kelly-Ann; son frère et ses soeurs: feu Joseph (feu Irène Vachon), Rose (feu Rosaire Labbé; Gustave Fleury), Rollande (feu Roger Gadoury), Réjeanne (Raymond Pouliot), Rachelle (Yvon Nadeau) et Doris (Jacques Berthiaume); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Vachon: feu Alphonse, feu Antonio (feu Eugénie Pouliot), feu Odilon (feu Marie-Ange Garant), feu Rosa (feu Rolland Bouchard), feu Irène (feu Joseph Bilodeau) et feu Maurice. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial aux médecins et au personnel de l'hôpital Saint-Georges (1er étage) pour les bons soins prodigués à notre mère et en particulier à madame Claudia Lessard pour son dévouement et son accompagnement envers les membres de la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du coeur Beauce-Etchemin, 2640, boulevard Dionne, Saint-Georges, G5Y 3X8.