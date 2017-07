ROBERT, Marcel



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 27 juin 2017, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédé monsieur Marcel Robert, époux de feu madame Marie-Paule Richard, il était le fils de feu madame Jeanne-Aimée Gignac et de feu monsieur Eudore Robert. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Yves Turgeon), Lucie (Louis Bureau) et Richard (Lucie Pelletier); ses petits-enfants: Benoit Turgeon (Mireille Gauvin), Andréa Turgeon (Sylvain Lacasse), Bobby Bureau et Marie-Ève Robert; ses frères et sœurs: Paul-Guy (Noëlla Drolet), Claude (et son amie), Réal (Yolande Dewhurst), Clarence (feu Gertrude Vallières) et Violette (Roméo Ratté); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Roland (Marie-Claire Marcoux), Thérèse (Jean-Paul Grenier), Henri (Huguette); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins (particulièrement Denis et Lise Gignac), cousines, autres parents et ami(e)s. Outre son épouse, il est allé rejoindre sa sœur Rollande (Joseph-Eugène Boivin); ses beaux-frères et belles-sœurs: Émilien (Rita Lainé), Gaston et Henri-Paul. La famille tient à remercier tout le personnel en soins palliatifs de l'Hôpital du CHUL et particulièrement la Docteure Julie Couture. De plus la famille tient à remercier le personnel en soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués au cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Centre de santé de la Haute-Saint-Charles - Centre d'hébergement de Charlesbourg. Téléphone : 418 842-3651 poste 7 Site web : www.fondationhautestcharles.com. Des formulaires seront disponibles sur place.