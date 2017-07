SHINK, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 juin 2017, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Gilles Shink, époux de madame Johanne Fecteau, fils de feu Ernest Shink et de feu Béatrice Labrecque. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Manon Côté), François (Stéphanie Roussy) et Frédéric (Marie-Pier Dumas); ses petits-enfants: Rosalie, Émilie, Xavier et Samuel; ses frères et soeurs: Yvette (Claude Blais), feu Jean-Paul (Jacqueline Vincent), feu Claudette, Lionel (Yolande Poliquin), feu Yvon (feu Célyne Goulet), Raynald (Monique St-Onge), Damien et Huguette; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fecteau: feu Gaston (Claudine Pouliot), Lorraine (Jean-Marc Fortin), René (Lise Nadeau) et Clément (Angèle Grenier); ses grands amis: Wilfrid Fortier et Diane Lacasse; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 10h.