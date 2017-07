LECLERC, Pierre



À son domicile, le 1er juillet 2017, est décédé subitement à l'âge de 65 ans, M. Pierre Leclerc, époux de Madame Carole Gagnon demeurant à Québec, arr. Beauport. Il était fils de feu André Leclerc et de feu Rita LeBel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi de 14h à 17h et de 19h à 21h. Samedi jour des funérailles de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse Carole Gagnon, son frère Denis et son conjoint Chuen Lau, sa fille Paskale et son conjoint Jean-François Girard, ses petites-filles adorées, Sandrine et Mathilde, ainsi que sa fille Renée et son conjoint Jean-Nicolas Boursiquot; il était le frère de feu Jean. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: Rodrigue, Réjeanne Genest (feu Roméo), Brigitte (feu Jean-Guy Gagnon), Jean-Roch et Gertrude Plante, Murielle Lachance (feu Yvon), Roger, Céline, Jean-Yves, Rénald et Lise Laliberté, Ghyslaine et Gaston Robitaille, Marie-Paule et Claude Lagueux, Christiane et de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, amis et ex-collègues de travail. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 tél. 418-683-8666, www.cancer.ca