MARTINEAU, Pauline Barbeau



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 29 juin 2017, à l'aube de ses 89 ans, est décédée madame Pauline Barbeau, épouse de feu monsieur Marc Martineau. Elle demeurait à la Résidence du Manoir Duberger, Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h à 12h.La mise en niche des cendres se fera ultérieurement au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Francine (Rénald Fiset); son petit-fils Richard (Sandra Gionet); ses arrière-petits-fils: Rémy et Ryan; son frère Jean-Marc; ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, autres membres des familles Barbeau et Martineau et amies. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs du CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus). Téléphone : 418 525-4385. Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.