ST-PIERRE, Claudette Falardeau



À la Maison Michel-Sarrazin, le 23 juin 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Claudette Falardeau, épouse de Gilbert St-Pierre. Elle a été Présidente du Club de l'âge d'or de Vanier et professeure de danse en ligne. Elle était la fille de feu dame Rosa Falardeau et de feu monsieur Lucien Falardeau. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux; sa fille: Johanne (Jean-Guy Roy); ses petits-enfants: Sébastien (Cynthia St-Jean) et Erick; ses arrière-petits-enfants: Carolina, Samuel et Anthony ainsi que sa sœur: Violette (Trevor Kitching). Elle était la sœur de: feu Ghyslaine (feu Robert Tavaras), feu Gérald (feu Thérèse), feu Rodrigue et feu Colombe (feu Jacques Henry). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille St-Pierre: Marie-Paule (Marcel Cloutier); feu Raymond, Emilien (Armande Valcourt), Bertrand (Marthe Paquet), Denise (Mario Dumais), Georges (Thérèse Lebel), feu Gaétan,feu Colette et Olivette (Noël Ouellet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Remerciements sincères à la Maison Michel-Sarrazin ainsi qu'au personnel du CLSC Basse-Ville et en particulier à son neveu Pierre et sa conjointe Johanne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél. : 418-688-0878.