LÉGARÉ, Cécile Bélanger



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 88 ans, le 27 juin 2017, est décédée subitement madame Cécile Bélanger, épouse de feu monsieur Robert Légaré, fille de feu monsieur Édouard Bélanger et de feu madame Anne-Marie Sansfaçon.Elle a été confiée auSelon ses volontés, elle ne sera pas exposée. La famille recevra les condoléances à la sacristie deà compter de 10h,L'inhumation se fera ensuite au cimetière paroissial. Elle était la mère de feu Michel (Ghislaine Gagné), Jacques, Gilles (Claudette Bédard), Simon (Claire Coté). Outre ses enfants elle laisse dans le deuil ses petits-enfants: Philippe, Alexandre, Jérôme, Jeanne, Christianne, Martine, Brigitte et ses arrière-petits-enfants: Élizabeth, Raphaëlle, Justin, Elliot et Marianne. Elle était la sœur de: sœurs Marie-Stella, Jean-Baptiste (feu Édith Parent), Georgette (feu Roland Comtois), Lucien (Jeannine Plamondon), Germaine (feu Raymond Martel), Jeanne (Jean-Marc Gingras) et Jean-Marie (Gisèle Prévost). Elle quitte aussi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré: Claire (feu Raymond Lachance), Cécile (feu Roland Legros) ainsi que Marcel (Gemma Martineau). Elle laisse un dernier au revoir à ses nombreux neveux, nièces, cousins et cousines ainsi qu'à la multitude d'amis(es) connus(es) au cours de sa longue vie. Elle part rejoindre son frère et ses sœurs: Thérèse, Monique, Jean-Guy et Jeannette et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Légaré: Maurice, Thérèse, Henri, Roger, Paul-Émile, Roland, Charles, Georges. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Montréal, Québec, téléphone : 1 877 725-7725, courriel : info@sla-quebec.ca, site web : www.sla-quebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.