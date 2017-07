VÉZINA, France



À l'Hôpital Saint-Georges, le 29 juin 2017, à l'âge de 61 ans et 9 mois, est décédée France Vézina, fille de monsieur Fernand Vézina et de feu Marie-Claire Pigeon. Elle demeurait à Saint-Georges de Beauce, autrefois de Saint-Raphaël de Bellechasse. Les membres de la famille accueilleront parents et amis au salon funérairede 12h à 14h,Les cendres seront inhumées ultérieurement. Elle laisse dans le deuil son père Fernand Vézina et sa conjointe Rita Gaudreau; ses frères et sa sœur: Mario (Suzanne Lavoie), Sylvie (Guy Hayart), Michel (Brigitte Levert) ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s de la résidence. Un merci spécial à Karine Lessard et Dave Laflamme pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Vézina a été confiée pour crémation à la maison funéraire