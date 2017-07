AUGER, Côme



Ton sourire radieux, ta générosité, ta bonté et ton grand dévouement, toujours prêt à aider nous auront marqués à tout jamais. Tu resteras éternellement dans nos cœurs et nos pensées.Entouré de l'amour des siens, dans sa résidence à Laurier-Station, le 4 juillet 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Côme Auger, époux de feu Monique Hamel. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Nicole Hamel), Sylvie (Marc Lemay), Lynda (Clément Couture); ses 7 petits-enfants: Andréanne, Christine, Marc-Antoine, Jean-François, Claudia, Vanessa, Valérie et leur conjoint(e); ses 7 arrière-petits-enfants: Jasmine, Eliot, Béatrice, Alyson, Naomie, Walter et Madyson; ses sœurs et ses frères: feu André Auger (Colette Huot), Jacqueline (feu Michel Demers, feu Gaétan Lachaine), Thérèse (feu Claude Hébert), Marc (feu Paulette Lemay), Marie (feu Christian Pleau) et ses beaux-frères et belles-sœurs. La famille désire remercier les accompagnateurs dévoués tout au long de ces dernières semaines: Dr Yves Bourgoin, Dr Luc-Aurèle Loiselle, l'assistante infirmière en chef Julie Bureau ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs du Centre de santé et de services sociaux du Grand Littoral de Laurier-Station. MERCI, MERCI et MERCI pour votre support et votre grande disponibilité; une équipe extraordinaire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, par chèque, au 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, par téléphone au 418-683-8666, ou par formulaire qui sera disponible à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire