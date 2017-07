À propos de ce que les voisins pensent de nous

Je me suis sentie interpelée par le récit que faisait cette dame anonyme qui vous racontait ce matin sa descente aux enfers ainsi que celle de son mari, depuis qu’ils avaient décidé d’aller s’installer en banlieue. Très préoccupée par l’attitude de leurs voisins à leur endroit, elle vous disait à quel point ils n’appréciaient pas le fait qu’ils dépensent leur argent avec frugalité en se permettant même de leur suggérer de faire des réparations à leur maison et de changer leur vieille bagnole.

Je me suis demandée en lisant sa lettre, si Madame n’omettait d’y mentionner certaines choses qui viendraient détruire le portrait idyllique qu’elle faisait d’elle et de son mari. Je mentionne cela parce que personnellement, je ne connais personne qui écoeure son voisin parce qu’il a une auto qui date, que sa maison manque de peinture ou que ses vêtements sont désuets. Par contre, plusieurs peuvent se permettre de les écoeurer et je les comprends, si leur extérieur ressemble à une soue à cochon et dépare le quartier.

Ginette

Je ne répèterai pas ce que j’ai dit au correspondant précédent, mais je vous publie pour des raisons similaires.