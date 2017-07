THÉRIAULT

Jacqueline Boulianne



À la Résidence Louis-Hébert, le 29 juin 2017, à l'âge de 79 ans et 3 mois, est décédée madame Jacqueline Boulianne, épouse de feu monsieur J. Émilien Thériault, fille de feu madame Anne-Marie Dufour et de feu monsieur Charles-Joseph Boulianne. Elle demeurait à Québec, autrefois de La Malbaie.Elle laisse dans le deuil, Micheline Thériault (Jacques Durand et leurs enfants: Chantal et Josée), Gilles Thériault et ses enfants Geneviève et Caroline (Lucie Belleau); ses sœurs et frères: feu Raymond (Pierrette Carré), feu Suzanne (feu Joseph Mercier), feu Gabriel (Gertrude Gauthier), David (feu Yolande Brisson), feu Yvette (feu Paul Gagnon), Marcelle (feu Jean-Pierre Guay), Lisette (feu Georges Pilote), Yvan (feu Ginette Côté), Réjean (Anna Rioux), Cécile (Daniel Lavoie) et feu Donald; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thériault: feu Lucien (feu Lucette Lavoie), feu Raymond, Jean-Claude (Lily Tremblay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15h.La famille remercie très sincèrement le personnel soignant de la Résidence Louis-Hébert, pour la qualité des soins prodigués avec amour et professionnalisme, ainsi que les bénévoles, qui entourent les résidents d'une grande joie et de respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec, Qc, Téléphone : 1 888 939-3333, Courriel : info@sic.cancer.ca, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.