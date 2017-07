GINGRAS, Léon



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 juin 2017, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Léon Gingras, époux de madame Aline Julien. Il était le fils de feu Léonidas Gingras et de feu Monique Dorval. Il demeurait à St-Antoine-de-Tilly.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée auIl laisse dans le deuil, outre son épouse, Aline Julien, ses enfants: Michel (Lisette Bisson), Réjean (Sylvie Robitaille), René, Sylvie (Steeve Cormier), Stéphane; ses petits-enfants: Mélanie (Samuel Côté), Steve (Karylou Gosselin), Keven, Jimmy (Julie Côté), Valérie (Jean-Pierre Boudreault), feu Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Zackary, Oxana, Ellena; ses frères, ses soeurs et ses beaux-frères: Jean-Claude (feu Rachel Marois), Philippe (feu Denise Constantin), Rachel (feu Rosaire Goulet), Anita (feu Dominique Constantin), Jeanine (feu Jean-Noël Julien), Candide (Marcel Soulard), Nicole (feu Jean-Charles Lefrançois); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Julien: feu Henri-Paul (Gabrielle Genois), Gérard (feu Jeanine Auger), Hector (Denise Couture), feu Jean-Noël (Jeanine Gingras), Gilles (Johanne Lepage), Colette (feu Marc Fiset), Rita (Pierre Drolet), Nicole (Gilles Drolet); son très grand ami, André Martin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Ovide Gingras (Gabrielle Tardif), Oscar Gingras, Pauline Julien (Georges-Albert Gingras), Jeannette Julien (André Auger) et Conrad Julien.