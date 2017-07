PICARD, Germain



À l'hôpital Jeffery Hale, le 17 juin 2017, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Germain Picard, époux de dame Céline Fortin, fils de feu monsieur Joseph-Arthur Picard et de feu dame Yvonne Beaulieu. Il demeurait à Wendake. La famille vous accueillera en présence des cendres à lale samedi 8 juillet 2017 de 11h à 14h et seraLes cendres seront ensuite déposées au Columbarium de Wendake. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Céline; ses enfants: Yves (Doris Adam), Pierre (France Perron), André (Christiane Gros-Louis) et Julie (René Lapierre); ses petits-enfants: Aniska Picard-Perron (Blaise Gros-Louis), Marjolie Picard-Perron (Jonathan Rock), Maxime Gros-Louis, Akian Gros-Louis Picard (Charlotte Chabot), Marilyn Picard, Sébastien Picard et Alex-Ann Vincent (James Gagnon); son arrière-petite-fille Norah-lou; son frère Gaspard (Kathrin Gruber); sa nièce Nadine Picard; ses belles-soeurs: Bibiane (feu Roger Bouchard), Charlotte (feu Denis Beaudoin) et Louise (Réal Trottier), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Gisèle (Jacques Séguin), feu l'abbé Rémi (Suzanne Simard) et feu Thérèse; le beau-frère de: feu Gisèle (feu Jean-Paul Picard), feu Rock (feu Suzanne Trempe), feu Gaston (Andrée Gagnon), feu Gilles (feu Monique Fortin), feu Jean-Paul (feu Monique Cormier) et feu Marc (Marthe Lavoie). La famille tient à remercier le personnel de l'Unité des soins palliatifs du Jeffery Hale et du Centre de Santé Marie-Paule-Sioui-Vincent pour les merveilleux soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale, 1270, chemin Ste-Foy, suite 2109, Québec (Qc) G1S 2M4. Tél. : 418 684-2260 ou à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Qc) G1K 5Y9. Tél.: 418 657-5334, sans frais : 1 800 363-0063; en ligne : cancerquebec.que@fqc.qc.ca; site : www.fqc.qc.ca.