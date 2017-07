Abanda a besoin d’un entraîneur

WIMBLEDON | Que manque-t-il à la Montréalaise Françoise Abanda pour parvenir à percer le top 100 au classement de la WTA, elle qui se retrouvera probablement au 120e rang – un sommet personnel – lors de la publication du classement, à la suite de sa victoire obtenue au premier tour à Wimbledon ?

« Elle a besoin d’un entraîneur à temps plein, avec lequel elle sera en mesure de travailler durant une longue période et qui la guidera vers la prochaine étape qu’elle se doit de franchir dans sa carrière », nous ont répondu diverses personnes interrogées au cours de la semaine au sujet du potentiel d’Abanda.

« À l’âge de 20 ans, Françoise doit se prendre en main et cesser de changer d’entraîneur, ont-ils ajouté. Elle doit aussi apprendre à gagner des matchs même sur des scènes plus petites que celles de Roland-Garros et de Wimbledon. La motivation doit être là à tous les tournois auxquels elle prend part ».

On a pu constater, lors des deux matchs qu’elle a disputés à Wimbledon, que la Québécoise a amélioré son jeu au cours des derniers mois.

Elle est même venue à un cheveu près de surprendre la 13e tête de série du tournoi et championne en titre de Roland-Garros, Jelena Ostapenko, mercredi au deuxième tour.

Sa présence lors des deux premiers tours lui a valu une bourse de 57 000 livres sterling, soit 96 000 dollars canadiens.

Pas le rôle de Bruneau

Abanda n’a plus d’entraîneur personnel depuis février, mais heureusement, elle peut toujours compter sur le soutien du personnel de Tennis Canada.

C’est Sylvain Bruneau, l’entraîneur de l’équipe féminine canadienne et capitaine de la formation de la Fed Cup, qui a veillé sur son entraînement au cours des derniers mois.

« J’ai accepté de prendre le relais, de lui donner un coup de main et j’en ai fait ma priorité, en quelque sorte, a expliqué Bruneau avant de prendre son vol de retour vers Montréal. Idéalement, Françoise a besoin des services d’un entraîneur à temps plein afin de l’encadrer et l’aider à se rendre à un autre niveau.

« Elle joue mieux lorsqu’elle sait qu’il y a quelqu’un à ses côtés pour la soutenir et pour l’aider à apporter des ajustements dans son jeu. On va se pencher sur ce dossier à Tennis Canada afin de s’assurer qu’elle sera bien encadrée pour la suite de sa carrière. »

Compatibilité

L’ancien joueur Simon Larose a dirigé Abanda durant trois ans et la relation n’a pas toujours été facile.

Rien n’empêche que Larose était assis aux côtés de Bruneau mercredi pour surveiller de près le match entre Abanda et Ostapenko.

Des blessures ont ralenti la carrière d’Abanda en 2015 tandis que l’an dernier, elle s’est cherchée, changeant deux fois d’entraîneur.

« C’est important de trouver un coach avec lequel tu peux développer une compatibilité, a-t-elle reconnu lorsqu’interrogée sur le sujet il y a quelques semaines. Ce n’est pas si facile que ça à dénicher. »

Progression

Bruneau a bien aimé ce qu’il a vu dans le jeu d’Abanda à Roland-Garros et à Wimbledon.

« Elle a réalisé beaucoup de progrès. Elle a gagné en confiance et elle a aussi acquis de la maturité, a-t-il commenté. C’est encourageant et prometteur pour le reste de la saison. Je croyais vraiment en ses chances de battre Ostapenko.

« Françoise est ce genre d’athlète qui a besoin de jouer de gros matchs contre les meilleures pour se surpasser. On l’a vu lors du dernier tournoi de la Fed Cup lorsqu’elle a battu deux joueuses du Kazakhstan qui étaient classées parmi les 50 meilleures au monde.

« J’ai hâte maintenant de voir ce que Françoise sera en mesure de faire aux tournois de Washington et de Toronto dans quelques semaines. »