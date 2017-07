Administration sportive: une Québécoise honorée

Ils sont rares les Québécois et les Québécoises à s’illustrer dans les hautes sphères du sport canadien. Mais Catherine Gosselin-Després fait exception à la règle, elle qui vient de recevoir un prestigieux prix pancanadien dans le monde de l’administration sportive.

La directrice exécutive des sports pour le Comité paralympique canadien figure parmi les plus récents lauréats du trophée remis annuellement par le Centre du développement des affaires du Collège George Brown à cinq Canadiens qui se sont démarqués dans l’industrie du marketing sportif avant leurs 40 ans. Le comité de sélection est formé de plusieurs gros joueurs du domaine, incluant des représentants du sport professionnel, d’entreprises partenaires et de médias nationaux.

C’est la première fois qu’un ou une francophone remporte cet honneur qui est décerné depuis 2012. Pour la femme originaire de Québec, ce coup de chapeau inattendu de la part de ses pairs est pratiquement une bénédiction.

« C’est un très grand honneur. Je suis restée humble et j’étais vraiment surprise. Ça m’a fait un grand plaisir d’aller représenter mon organisation en recevant ce prix. Je suis très heureuse de promouvoir le sport paralympique avec cet honneur, a-t-elle raconté en entretien téléphonique avec Le Journal.

« Je suis une personne compétitive, alors je suis d’autant plus heureuse de voir qu’il y a de la place pour notre secteur. D’avoir cette reconnaissance, c’était assez gros pour moi et pour mon organisation. »

Beaucoup d’expérience

Détentrice d’un baccalauréat en kinésiologie, spécialisée en sport de haute performance de l’Université Laval, et d’une maîtrise en gestion du sport de l’Université d’Ottawa, la gestionnaire de 38 ans a œuvré pour Synchro Canada et CanoeKayak Canada avant d’être à la tête du service des sports du Comité paralympique. Dès son arrivée, en novembre 2013, elle s’est affairée à injecter une nouvelle culture dans l’organisme.

« On m’a engagée pour la professionnalisation du mouvement paralympique et pour s’assurer qu’on se concentre sur la performance et non sur le handicap des athlètes, et qu’on obtienne des résultats. Je savais la vision que ça prenait pour changer la culture et améliorer les athlètes en venant d’un sport olympique», a affirmé Mme Gosselin-Després, qui espère que cette distinction inspirera d’autres femmes.

« C’est toujours positif de se démarquer dans un monde d’hommes. Je veux que les jeunes femmes dans le sport ne se limitent pas à ce qu’elles font et poussent leurs limites au maximum. Puis, il y a l’aspect francophone aussi. »