RODRIGUE

Rose-Blanche Larochelle



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mardi 27 juin 2017 à l'âge de 82 ans et 1 mois, est décédée madame Rose-Blanche Larochelle, épouse de feu Alphonse Rodrigue, fille de feu Achille Larochelle et de feu Exilia Gagnon. Native de Saint-Prosper, elle demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances le samedi 8 juillet à compter de 11h à la résidence funéraireet de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Bertrand Poulin), Gilles (Diane Roy) et Lucie (André Boudreault); ses 6 petits-enfants: Amy, Julie, Renée Poulin, Dave Rodrigue et leurs conjoints(es) ainsi que Frédérik et Elizabeth Boudreault; ses arrière-petits-enfants: Talya et Arya. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Rodrigue et Larochelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, Section Québec, 1675, chemin Ste-Foy, local 101, Québec, (Québec), G1S 2P7.