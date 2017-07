SAVOIE, Daniel



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès soudain de Daniel Savoie, à l'âge de 40 ans, fils de madame Rosemarie Wickert et de feu monsieur Henri-Paul Savoie. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.Il laisse dans le deuil sa mère Rosemarie; sa sœur Sandra; son parrain Benoît et toute sa parenté du Nouveau-Brunswick et d'Allemagne ainsi que de nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9h à 11h.Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la SPA de Québec, 1130, avenue Galilée, Québec, Québec. téléphone : 418 527-9104, courriel : info@spadequebec.ca, site web : www.spadequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.