LANGLOIS, Jean



À l'IUCPQ, le 4 février 2017, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jean Langlois, fils de feu monsieur Albert Langlois et de feu dame Yvonne Perreault. Il était retraité de la GRC. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres aura lieu le dimanche 9 juillet 2017 à 14 heures au cimetière Saint-Germain de Rimouski. Il laisse dans le deuil ses enfants : Éric, Anny (Wolfgang Simmert), Isabelle (Éric Dorion); leur mère Ghislaine d'Astous; ses petits-enfants : Loïc, Aby, Heidi et Leah; ses frères et soeurs : Roch (Michelle), Claire (Albert), Hugues, Violette (Roland), Yvan (Claire), Bruno (Marie), Chantal (Léo), Judith; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8. Tél. : 418 682-6387, 1-888-473-4636. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.