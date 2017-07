LAROCHE, John



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 13 juin 2017, à l'âge de 67 ans, dans l'amour des siens et la sérénité est décédé monsieur John Laroche, époux de dame Gisèle Vachon. Il demeurait à Fossambault-sur-le-Lac.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Gisèle; ses beaux-enfants: Daniel Gingras (Guylaine), Lucie Gingras (Pierre), Nathalie Gingras (Jean); ses petites-filles: Julie (Stéphane), Jessica (Jessi), Patricia, Christina, sa filleule Britanie et ses arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Jeannine, Yolande, Jacqueline et Nicole ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs ami(e)s, sans oublier les campeurs de la Base de Valcartier. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du St-Sacrement, particulièrement les soins palliatifs pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc G1L 3L5 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.ca.