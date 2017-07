BAKER, Pierrette Bouchard



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 23 juin 2017, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pierrette Bouchard, épouse de monsieur Ronald Baker, fille de feu dame Marie-Anne Nadeau et de feu monsieur Pierre Bouchard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 8 juillet 2017, de 9 h 30 à 12 h 30.L'Inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure. Outre son époux Ronald, elle laisse dans le deuil ses filles: feu Doris et Brenda (Gaétan Blais), ses fils Gordon et Terry; ses petits-enfants: Stéphane Gagné, Dominique D'Amours (Nadia Rioux), Roxanne D'Amour (Jean-François Leblanc), Melissa-Marie Baker et Christopher-Lee Baker (Katie Morissette); ses arrière-petits-enfants: Florence, Olivier, Madyson, Maelie, Brandon et Romy; sa belle-sœur: Clara Baker (feu Joe Tardif); ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 3e étage du St-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation St-Brigid's Home, 1645, chemin St-Louis, Québec, Québec. Téléphone: 418 681-4687, Site web: www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.