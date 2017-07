Cette adolescente de 17 ans est portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec est à la recherche de Kelyanne Gagné, âgée de 17 ans, disparue depuis le 27 juin.



Selon les policiers, la jeune femme aurait quitté son domicile de Cap-Rouge le 27 juin dernier et n’a pas été revue depuis. Elle mesure 5’7’’, pèse 110 livres, a les cheveux longs blonds et les yeux verts, en plus de plusieurs perçages au visage.

Des informations reçues par les policiers laissent croire qu’elle pourrait maintenant se trouver à l’extérieur de la région de Québec.



Toute information peut être transmise de façon confidentielle au 418-641-AGIR.