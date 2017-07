Contrat à deux volets pour Charlie Lindgren

Le Canadien de Montréal a accordé un contrat d’un an à deux volets au gardien Charlie Lindgren, jeudi.

L’organisation concernée n’a pas dévoilé la valeur de l’entente.

N’ayant jamais été repêché dans la Ligue nationale, l’athlète de 23 ans a disputé trois matchs en carrière au sein du circuit Bettman, dont deux la saison passée. Il a d’ailleurs remporté toutes ses parties jusqu’ici. Lindgren a concédé trois buts en 59 tirs durant les derniers jours de la campagne 2016-2017 avec le Tricolore.

L’homme masqué de 6 pi et 2 po et 190 lb a principalement évolué avec les IceCaps de St. John’s au cours du calendrier régulier, affichant un dossier de 24-18-1, une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d’efficacité de ,914. En séries éliminatoires, il a perdu trois de ses quatre décisions lors du duel de premier tour contre le Crunch de Syracuse, maintenant une moyenne de 2,21 et un taux de ,922.