BRETON, Dannys



Au CHSLD Charlesbourg, le 18 juin 2017, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Dannys Breton, ingénieur, fils de dame Thérèse Cayer et de feu monsieur Roméo Breton. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre sa mère, dame Thérèse Cayer (Rémy Lemelin); ses frères: feu Jacques (Hélène Dufresne) et Michel (Carole Cyr); ses oncles et ses tantes de la famille Breton: feu Lorette, Thérèse (Prospère Boulianne); ses oncles et ses tantes de la famille Cayer: Yvonne (feu Thomas Croteau), feu Edmond (Irma Gingras), feu André, Jeannette (feu Rosaire Courcy), Alphonse (Renée Turgeon), feu Cécile (feu Hilaire Rousseau), Doris (feu Armand Peticlerc), feu Alfred (feu Lucille Martineau), feu Georges-Henri (Liliane Vézina) et Denise (feu André Dufresne); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du foyer Charlesbourg pour les bons soins reçus et la sympathie portée à notre égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387.