Dead Obies au FEQ: «On a senti le vent tourner» - Yes McCan

Après des visites au Parc de la Francophonie en 2014 et 2016, où la formation Dead Obies a senti le public adhérer à son « post-rap », le collectif montréalais s’attend à vivre une soirée mémorable sur les Plaines avant les prestations d’Anderson .Paak et Kendrick Lamar.

« Être sur la même affiche que ceux qui nous semblent être les plus grands artistes hip-hop au monde en ce moment, c’est important pour nous. C’est clairement un des gros shows de notre été. On a très hâte de faire ce spectacle », a lancé Yes McCan, lors d’un entretien téléphonique, précisant que les Dead Obies sont des super fans de Kendrick Lamar.

Pour le rappeur, les Plaines, c’est aussi le lieu d’un souvenir inoubliable. Il faisait partie des 50 000 spectateurs qui avaient assisté à la prestation de Bérurier Noir en 2004.

Une soirée où un orage avait inondé le site avant le début du concert et où les invités qui se préparaient à prendre un repas, dans les tentes corporatives, sont devenus des cibles pour les boulettes de boue lancées par des spectateurs.

« C’était toute une soirée. J’avais 14 ans et c’était un de mes plus gros shows à vie. Les Plaines, martelées par les bottes des punks, ont mis un petit bout à s’en remettre. L’endroit est mythique et c’est cool de pouvoir y jouer », a-t-il indiqué.

Fébrilité

Yes McCan avoue que la formation a mis un peu de temps à s’établir dans la ville de Québec..

Jumelé avec Manu Militari, en 2014, le collectif a senti qu’il n’était pas vraiment à leur place, avec des publics qui sont bien différents et gens qui étaient au Parc de la Francophonie uniquement voir Cypress Hill.

« L’année dernière, on a senti qu’on avait été accepté dans le paysage. On avait un bon bastion de fans, des gens connaissaient nos pièces et chantaient les refrains. On a senti le vent tourner », a-t-il lancé, faisant référence à cette soirée où le collectif avait volé la vedette à House of Pain.

Et cet engouement ressenti fait que la formation a très hâte de monter, vendredi soir, sur les planches.

« Il y a de la fébrilité. Nous sommes conscients que les gens vont être là, en grande majorité, pour Anderson .Paak et Kendrick Lamar, mais il y a, pour nous, beaucoup de fébrilité entourant cette prestation. Nous voulons démontrer que nous sommes de niveau. Notre but est de faire lever le party », a-t-il laissé tomber.

La formation Dead Obies se produira à 19h, vendredi soir, sur la scène Bell des Plaines d’Abraham.